Смертельное ДТП под Челябинском: на 22 километре дороги Миасское — Шадринск произошла трагедия

В результате этой трагедии, которая случилась на 22 километре дороги Миасское — Шадринск, погиб 1 человек. Ранены оказались еще трое.







Предварительная версия такова, что виновник аварии - водитель автомобиля Opel Astra. Он оказался на встречной полосе.





В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Текст: Т. Сокот



