На востоке Австралии наводнение, есть жертвы

Пять человек погибли в результате наводнений, которые произошли на востоке Австралии, и были вызваны тропическим циклоном "Дебби".







В субботу власти Нового Южного Уэльса и Квинсленда объявили о том, что погибли три человека в пострадавших от наводнений районах этих штатов. В воскресенье стало известно о гибели еще двух человек. В свою очередь полиция Квинсленда уточнила, что до сих пор судьба троих жителей штата не известна.





Спасатели сообщили, что приблизительно 20 тыс. жителей Нового Южного Уэльса так и не смогли вернуться в свои дома, которые они покинули в минувшие дни, так как спасались от воды.

Власти сообщили, что в начале будущей недели уровень протекающей по этому городу реки Фитцрой превысит показатель, который зарегистрирован в 1954 году, когда случилось самое опустошительное в истории этих районов Квинсленда наводнение.





Комиссар полиции Квинсленда Иэна Стюарта по поводу наводнений ысказался следующим образом: - "сейчас наступает критический момент. Многим людям начинает казаться, что циклон прошел и все уже позади, однако на самом деле это не так, в особенности в районах разливов рек".





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Т. Сокот



