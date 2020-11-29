Ученые нашли способ, как предсказывать смерть от коронавируса





Эти данные появились после проведенного исследования. В нем участвовали 510 пациентов с COVID-19. Им провели трансторакальную эхокардиографию.

Что касается среднего возраста испытуемых, то он составил 64 года. Из них две трети мужчины.

У 35 процентов пациентов выявили дилатацию правого желудочка. Речь идет об увеличении объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки. Еще 15% диагностирована дисфункция желудочка. Он сокращался реже нормы.

Дальнейшее наблюдение свидетельствует о том, что такие пациенты умирали чаще остальных от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений в 1,43 раза, а также в 2,5 раза соответственно.

Текст: Т. Сокот



