Скандальная депутатка украинской Рады Надежда Савченко написала письмо Дональду Трампу
Побывавшая в российской тюрьме женщина-пилот украинских ВВС, а по совместительству член парламента Украины Надежда Савченко на днях письменно обратилась к новоизбранному американскому президенту с просьбой не только не отменять, но и ужесточить санкции, введенные Западом против Российской Федерации.
Народный депутат Украины Надежда Савченко написала открытое
письмо новоиспеченному президенту США Дональду
Трампу. В письменной форме она попросила новоизбранного главу Штатов оказать
ее родине техническую и военную поддержку. Также обращение украинской депутатки к Трампу содержит призыв не
только не снимать, но и усилить санкции против России. Савченко прикрепила отсканированное письмо к своему сообщению, появившемуся сегодня на ее официальной странице в социальной сети «Фейсбук».
В частности, в своем послании Трампу Савченко пишет: «Обращаюсь к Вам с просьбой по сбережению и даже усилению санкций в отношении страны-агрессора – Российской Федерации, потому что это государство понимает только силу и решительность, коими обладаете и Вы персонально, и Ваша родина».
Вдобавок Савченко просит Трампа «усилить международную, техническую и военную поддержку Украины», а также надеется на «решительные действия со стороны американских политиков, нацеленные на освобождение украинских политических узников в РФ».
В конце письма автор написала, что надеется получить ответ, в котором «народу Украины и всему мировому сообществу» будут раскрыты «последующие шаги администрации президента США по вопросам, изложенным выше».
Напомним, президентские выборы в Америке состоялись в прошлый вторник. Дональд Трамп вырвался вперед, оставив позади свою главную оппонентку, экс-госсекретаря демократку Хиллари Клинтон. Церемония инаугурации Трампа запланирована на 20 января. До этого полномочия главы государства продолжит исполнять пока что действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама.
Текст: Е. Скобелева