Скандальная депутатка украинской Рады Надежда Савченко написала письмо Дональду Трампу

Народный депутат Украины Надежда Савченко написала открытое письмо новоиспеченному президенту США Дональду Трампу. В письменной форме она попросила новоизбранного главу Штатов оказать ее родине техническую и военную поддержку. Также обращение украинской депутатки к Трампу содержит призыв не только не снимать, но и усилить санкции против России. Савченко прикрепила отсканированное письмо к своему сообщению, появившемуся сегодня на ее официальной странице в социальной сети «Фейсбук».



В частности, в своем послании Трампу Савченко пишет: «Обращаюсь к Вам с просьбой по сбережению и даже усилению санкций в отношении страны-агрессора – Российской Федерации, потому что это государство понимает только силу и решительность, коими обладаете и Вы персонально, и Ваша родина».

Вдобавок Савченко просит Трампа «усилить международную, техническую и военную поддержку Украины», а также надеется на «решительные действия со стороны американских политиков, нацеленные на освобождение украинских политических узников в РФ».

В конце письма автор написала, что надеется получить ответ, в котором «народу Украины и всему мировому сообществу» будут раскрыты «последующие шаги администрации президента США по вопросам, изложенным выше».

Напомним, президентские выборы в Америке состоялись в прошлый вторник. Дональд Трамп вырвался вперед, оставив позади свою главную оппонентку, экс-госсекретаря демократку Хиллари Клинтон. Церемония инаугурации Трампа запланирована на 20 января. До этого полномочия главы государства продолжит исполнять пока что действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама.

Текст: Е. Скобелева