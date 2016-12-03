МЧС: В Крыму существует опасность схода лавин

Поэтому главное управление РФ по Крыму объявило экстренное предупреждение по причине существования опасности схода лавин в горах региона на два дня - 3-5 декабря. Это сообщение пресс-службы ведомства.







ФГБУ обратило внимание на то, что "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщило, что 3-5 декабря в горах Крыма лавиноопасно".





В свою очередь спасатели не рекомендовали туристам выходить в ближайшие дни в горы. Не исключено, что лавины могут перекрыть железнодорожные и автомобильные дороги, тоннели и мосты, повредив в результате строения, линии связи и электропередачи.





В Крыму сегодня сохраняется штормовое предупреждение по причине сильного ветра, скорость которого достигает 25-30 метров в секунду и порывы ветра до 33 метров в секунду.





Напомним, что в ночь на субботу приостановлена была работа Керченской переправы. Не так давно она вновь открылась. В порту "Кавказ", Краснодарский край, на протяжении простоя паромов скопилось приблизительно 100 легковушек.





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Т. Сокот



