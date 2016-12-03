МЧС: В Крыму существует опасность схода лавин
03.12.2016 09:34 / Происшествия / Прочли: 99 человек
МЧС объявило экстренное предупреждение. Оно непосредственно связано со сходом лавин в Крыму. Спасатели не рекомендовали туристам, чтобы они выходили в горы в ближайшие дни. Не исключено, что лавины могут перекрыть мосты, дороги, тоннели, повредив, таким образом, не только строения, но и линии связи и электропередачи.
Поэтому главное управление РФ по Крыму объявило экстренное предупреждение по причине существования опасности схода лавин в горах региона на два дня - 3-5 декабря. Это сообщение пресс-службы ведомства.
ФГБУ обратило внимание на то, что "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщило, что 3-5 декабря в горах Крыма лавиноопасно".
В свою очередь спасатели не рекомендовали туристам выходить в ближайшие дни в горы. Не исключено, что лавины могут перекрыть железнодорожные и автомобильные дороги, тоннели и мосты, повредив в результате строения, линии связи и электропередачи.
В Крыму сегодня сохраняется штормовое предупреждение по причине сильного ветра, скорость которого достигает 25-30 метров в секунду и порывы ветра до 33 метров в секунду.
Напомним, что в ночь на субботу приостановлена была работа Керченской переправы. Не так давно она вновь открылась. В порту "Кавказ", Краснодарский край, на протяжении простоя паромов скопилось приблизительно 100 легковушек.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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