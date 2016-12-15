Папарацци впервые подловили принца Гарри и его возлюбленную на людях вместе





По данным таблоидов, совместное времяпровождение возлюбленных было в высшей степени культурным: наследник британского престола сводил свою любимую в театр на постановку "Питер Пэн не прав".





Меган, звезда телесериала "Форс-мажоры", старше Гарри на три года, а их роман бурно развивается с августа.





Текст: Е. Скобелева