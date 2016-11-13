В Южной Кореи впервые за историю хотят допросить президента

Занимающую должность президента Южной Кореи Пак Кын Хе со дня на день вызовут в прокуратуру на допрос, связанный с недавним скандалом, в центре которого она оказалась. Об этом южнокорейские средства массовой информации сообщили в воскресенье, 13 ноября.

Как отмечают в корейских масс-медиа, этот допрос действующего главы государства станет первым в истории азиатской страны. Расследование относительно Пак Кын Хе начнут в двадцатых числах ноября, когда должны выпустить из-под ареста лучшую подругу женщины-президента со времен юности, а по совместительству ее личную гадалку и «серого кардинала» южнокорейской политики 60-летнюю Чхве Сун Силь.

Источник в прокуратуре центрального округа Сеула «слил» средствам масс-медиа данные о том, что допрос лидера государства, по всей вероятности, состоится в конце текущей недели. Но также остается вероятность того, что «очная ставка» следователей с госпожой Пак Кын Хе будет перенесена на более позднюю дату. Скажем, состоится уже после вынесения судом обвинений ее давней приятельнице Чхве.

По информации того же инсайдера, допрос, как предполагается, будет проходить не в стенах самого надзорного ведомства и не в администрации президента. Кроме того, источник полагант, что отправка главе респулики анкеты с вопросами вместо личной встречи исключается почти полностью.

Ранее в Сеуле разгорелся политический скандал, который грозит госпоже Пак Кын Хе, занимающей пост главы Южной Кореи с 2013 года, скорым импичментом. Главным действующим лицом данного скандала, повлекшего за собой массовые протесты за отставку президента, является приближенная к Пак Кын Хе некая ее подруга детства Чхве Сун Силь. На южнокорейского лидера сыпятся обвинения в том, что ее близкое окружение будто бы состоит из сектантов и гадалок, которым предоставлен доступ к секретным правительственным документам и которые имеют влияние на политический курс страны.

Текст: Е. Скобелева