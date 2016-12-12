При восхождении на гору, восток Малайзии, пропали более 30 туристов

Как оказалось, пропали без вести при восхождении на гору Брик по меньшей мере 33 туриста. Об этом стало известно сегодня утром. Сообщение принадлежит представителю пожарно-спасательного управления страны.







Напомним, что гора Брик расположена рядом с городом Тау, восточный малайзийский штат Саравак.





В настоящий момент на место отправилась команда спасателей. С ними вместе выехали и сотрудники полиции. В поисках пропавших альпинистов участвуют жители близлежащих деревень.





Несколько слов о группе туристов, которая начала свое восхождение на 476-метровую вершину в субботу. В тот же она день должна была добраться до вершины. Возвращаться в лагерь было запланировано в воскресенье вечером. Однако с тех пор какие-либо сигналы об их местонахождении отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



