Девятиклассников будут допускать к экзаменам после собеседования

О таком нововведении заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании комиссии по образованию и науке Государственной думы РФ. По ее словам, «мы возвращаемсяк тому, что должны объяснять свои мысли, красиво разговаривать на родном языке».

По какой схеме должны проходить собеседования, министерство еще не определилось. Предложения будут направлены в профильный комитет Госдумы в ближайшее время, - информировали в ведомстве.

Напомним, ГИА проводится среди учеников девятых классов средней школы. Это аналог выпускного экзамена ЕГЭ. Учащиеся обязательно должны сдать экзамены по русскому языку и математике, еще два экзамена – на выбор.

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Е.Скобелева