Звезда “Голодных игр” чуть не разбилась на самолете

У авиалайнера неожиданно отказал двигатель. Но все обошлось, и самолет удачно приземлился благодаря опытности пилота.

Известно, что инцидент произошел на высоте 10 тысяч метров. Рейс только вылетел из воздушной гавани городка Луисвилл. Командир экипажа принял решение, немедленно приземлится. Когда самолет зашел на посадку, у него вышел из лада и второй мотор. Но летчику удалось посадить авиасудно даже без тяги. Самолет приземлился в аэропорту Буффало (штат Нью-Йорк). На место приземления борта сразу же примчались машины скорой помощи и пожарной техники, но к счастью, нужды в них не было. Пассажиры отделались лишь легким испугом. Представители Лоуренс сообщили, что с ней все в порядке.

Дженнифер Лоуренс является одной из самых знаменитых и пользующихся успехом актрис. Ее карьера развивается все стремительней и стремительней. Все киноленты с ее участием не остались без внимания культовых киноэкспертов. Творчество Дженнифер уже удостоено множества наград, в том числе и «Оскара». В этом году поклонники увидят новый фильм с участием любимой актрисы. Лоуренс сыграла главную роль в драме “Мама”. На большие экраны фильм выйдет уже осенью.

Текст: Е. Скобелева