Происшествие в Японии: лев напал на сотрудников питомника, который предоставляет животных для телепрограмм

В Японии произошел следующий инцидент: - лев напал на сотрудников японской компании Shonan Animal Production. Напомним, что она разводит диких животных и предоставляет их в аренду для использования в телевизионных программах.







Инцидент случился в городе Нарита, который расположен в центральной префектуре Тиба. Напомним, что здесь расположен главный офис компании.





Известно, что лев напал на сотрудников компании, когда они его кормили. В результате случившегося пострадали два человека. Их госпитализировали с очень тяжелыми травмами головы и ног.





В настоящий момент животное находится в клетке.





Текст:

Т. Сокот



