В результате взрыва пиротехники в Испании погибли люди - четыре человека

В Испании по причине взрыва пиротехники в одном из жилищ, автономное сообщество Галисия, муниципалитет Туй, погибли не менее четырех человек.







В СМИ обнародована информация пострадавших. Их было по меньшей мере семеро. Они все несовершеннолетние.





Обратим внимание, что в результате взрыва, причины которого еще не установили, повреждены оказались близлежащие дома. Также поврежден транспорт.





На место инцидента направились пожарные бригады. Также выехали медики. Свою работу выполнили стражи порядка.





Обратим внимание на фото. В районе случившегося поднимался столб дыма.





Текст: Т. Сокот



