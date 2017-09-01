В Британии Би-Би-Си сняла, как в миграционном центре издеваются над беженцами

В Британии начато расследование после того, как корреспонденты Би-Би-Си заявили о том, что в их распоряжении имеются доказательства издевательств над мигрантами. После такого заявления крупнейшего медиа Британская многонациональная служба по безопасности G4S отстранила от исполнения служебных обязанностей девятерых работников миграционного центра и начала внутренне расследование. Международная охранная компания установит, имел ли место факт непозволительного поведения ее сотрудников с мигрантами, которые содержатся в центре Brook House близ Гатвика.



Тем временем BBC обещает уже в понедельник, 4 сентября, показать в эфире видеозапись, на которой запечатлено, как офицеры унижают, издеваются и даже применяют физическое насилие к находящимся в центре нелегалам.

Исполнительный директор служб по содержанию Джерри Петерик уже выступил с заявлением, что «такому поведению, в котором обвиняют сотрудников центра, в G4S нет места». На время расследования сотрудников, на которых упало подозрение. От работы отстранили.

Текст: Е. Скобелева