О том, что в Петербурге ожидают пика коронавируса к началу зимы





Это мнение принадлежит главе петербургского комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу. Он ссылается на прогнозы исследователей из Политехнического университета. По мнению ученых в этот раз рост заболеваемости не столь интенсивный, как в первую волну.

Чиновник говорит, что "Пик выпадет на конец ноября, декабрь, - и не отпустит нас еще ковид к Новому году".

Текст: Т. Сокот



