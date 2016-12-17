В Польше массовые протесты оппозиции под зданием Сейма
17.12.2016 13:23 / Происшествия / Прочли: 115 человек
Еще вчера в Варшаве митингующие оппозиционеры заблокировали выход из здания польского парламента. Сегодня ранним утром бывшему премьер-министру страны, брату погибшего в Смоленской катастрофе президента Леха Качиньского удалось вырваться из облоги после того, как полиция применила против демонстрантов силу и расчистила путь.
Главе находящейся при власти в Польше партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому и нескольким другим политикам удалось покинуть здание парламента в Варшаве с помощью полиции: правоохранители оттеснили от входа митингующих, и лидер правящей партии сел в свой автомобиль. Когда разъяренная толпа ринулась к его машине, силовики применили слезоточивый газ. Кортеж, в составе которого был и служебный автомобиль действующего премьера Беаты Шидло, смог уехать.
Напомним, Варшава охвачена протестами со вчерашнего дня. В пятницу представители оппозиции заблокировали здание польского Сейма, перекрыв все входы и выходы. На площади перед госучреждением собрались тысячи жителей столицы. Такую бурную реакцию у людей вызвало то, что депутаты якобы приняли бюджет государства на 2017 год не в парламентских стенах, а в другом помещении. В этом политическую силу Качиньского, обладающую в высшем представительном органе абсолютным большинством, обвинили оппозиционеры. Также резкое недовольство сторонников оппозиции вызвало то, что были введены ограничения для работы СМИ в помещениях Сейма. Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Свободные медиа = свободные люди".
Возмущение людей вызывает и недавнее ограничение полномочий конституционного суда. Утвержденные парламентариями поправки лишили высший судебный орган права увольнять судей. Теперь прекратить полномочия судьи может только министр юстиции или президент. Таким образом судебную ветвь власти подчинили правящей политической силе.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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