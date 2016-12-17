В Польше массовые протесты оппозиции под зданием Сейма





Напомним, Варшава охвачена протестами со вчерашнего дня. В пятницу представители оппозиции заблокировали здание польского Сейма, перекрыв все входы и выходы. На площади перед госучреждением собрались тысячи жителей столицы. Такую бурную реакцию у людей вызвало то, что депутаты якобы приняли бюджет государства на 2017 год не в парламентских стенах, а в другом помещении. В этом политическую силу Качиньского, обладающую в высшем представительном органе абсолютным большинством, обвинили оппозиционеры. Также резкое недовольство сторонников оппозиции вызвало то, что были введены ограничения для работы СМИ в помещениях Сейма. Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Свободные медиа = свободные люди".



