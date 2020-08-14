Орешкин о негативе в экономике страны





Он считает, что результаты текущего года для экономики РФ негативные.

Властям нужно, чтобы они своевременно реагировали на развитие ситуации для смягчения последствий. Это его мнение. Он добавил, что нацпроекты – это приоритет для страны, правительство сейчас их донастраивает.

Текст: Т. Сокот



