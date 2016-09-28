В Японии кошки и собаки живут лучше и дольше, чем их хозяева.

Продолжительность жизни кошек и собак побила все рекорды в Японии. Домашний кот здесь в среднем живет 11,9 года, а пес – 13,2. Такие данные обнародовали исследователи Токийского университета сельского хозяйства и технологий и Ветеринарная ассоциация малых животных Японии.

Причем ученые отмечают, что длина жизни японских собак и кошек превысила соответственный средний показатель для человека. Получается, усатые-полосатые, доживая до глубокой кошачьей или собачьей старости, обогнали по продолжительности жизни своих хозяев. И это на фоне падения рождаемости и возрастания смертности населения островного государства.

Четвероногие становятся долгожителями из-за хорошего ухода: им своевременно делают прививки от опасных болезней, кормят качественными продуктами, регулярно возят к ветеринарам на осмотр. Также исследователи отметили, что на улицах страны практически не встретишь бродячих животных.

На данный момент в Японии живет и здравствует порядка двадцати миллионов домашних собак и кошек. По мнению экспертов, питомцы в какой-то мере заменяют японцам детей, поэтому хозяева не жалеют на своих любимцев никаких денег. Более того, все чаще японские пары, вместо того, чтобы родить ребенка, заводят домашнее животное. Наблюдается опасная тенденция: число домашних любимцев в стране превысило количество детей до 14 лет.

Текст: Е. Скобелева

