В сильном пожаре в Коми погибли родители, их малыш и гость

В местном управлении МЧС сообщают, что пожарные расчеты после получения известия о пожаре выехали туда незамедлительно. На момент прибытия первых спасателей огонь полыхал в коридоре, кухне и спальне.



Когда возник пожар, в квартире находились пять человек: семья из трех членов и их гости. Спасти людей было трудно, поскольку наблюдалось открытое горения, а окна закрыты крепкими металлическими решетками.

В результате трагического случая есть жертвы, среди которых – 2-летний ребенок. Один из гостей дома успел эвакуироваться самостоятельно.

По данному факту следственным отделом по Сыктывкару возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, погибшие умерли от отравления угарным газом. А причиной пожара пока называют «недостаток конструкции и электрооборудования».

Текст: Е. Скобелева