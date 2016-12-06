В сильном пожаре в Коми погибли родители, их малыш и гость
Ранним утром 6 декабря в частном доме в Сыктывкаре, Республика Коми, произошел сильный пожар. Огненная стихия разыгралась в одноэтажном деревянном доме на Станционной улице, дом 11. Спасатели потушили пожар на площади 70 квадратных метров. После ликвидации огня в помещении нашли тела четверых погибших, в том числе ребенка.
В местном управлении МЧС сообщают, что пожарные расчеты после
получения известия о пожаре выехали туда незамедлительно. На момент прибытия
первых спасателей огонь полыхал в коридоре, кухне и спальне.
Когда возник пожар, в квартире находились пять человек:
семья из трех членов и их гости. Спасти людей было трудно, поскольку
наблюдалось открытое горения, а окна закрыты крепкими металлическими решетками.
В результате трагического случая есть жертвы, среди
которых – 2-летний ребенок. Один из гостей дома успел эвакуироваться
самостоятельно.
По данному факту следственным отделом по Сыктывкару возбуждено
уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
По предварительным данным, погибшие умерли от отравления угарным газом. А причиной
пожара пока называют «недостаток конструкции и электрооборудования».
Текст: Е. Скобелева