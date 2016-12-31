Ученые узнали о неизвестном ранее свойстве бананов

Вещества, содержащиеся в экзотических плодах, наиболее активно воздействуют на вирусы ВИЧ, гриппа и гепатита С. Исследователи в составе бананов обнаружили белки и гликопротеины лектины, которые находят вирусы по сахару, входящему в их структуру. Выявив угрозу, эти белки могут блокировать распространение инфекции по клеткам.

В ходе лабораторный испытаний банановый белок подтвердил свою эффективность в лечении гриппа у мышей. На основе данного протеина ученые намерены разработать препараты для терапии и профилактики вирусных заболеваний. Пока же специалисты рекомендуют включать бананы в ежедневный рацион, особенно в зимний период, когда активизируются инфекции.

Текст: Е. Скобелева