Ученые узнали о неизвестном ранее свойстве бананов
Группа международных ученых, изучая различные методы борьбы с вирусами, сделала неожиданное открытие. Специалисты выяснили, что защитить организм от вирусов могут… бананы.
Вещества, содержащиеся в экзотических плодах, наиболее активно воздействуют на вирусы ВИЧ, гриппа и гепатита С. Исследователи в составе бананов обнаружили белки и гликопротеины лектины, которые находят вирусы по сахару, входящему в их структуру. Выявив угрозу, эти белки могут блокировать распространение инфекции по клеткам.
В ходе лабораторный испытаний банановый белок подтвердил
свою эффективность в лечении гриппа у мышей. На основе данного протеина ученые намерены
разработать препараты для терапии и профилактики вирусных заболеваний. Пока же
специалисты рекомендуют включать бананы в ежедневный рацион, особенно в зимний
период, когда активизируются инфекции.
Текст: Е. Скобелева