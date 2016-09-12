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Российский биофизик намерен продлить свою жизнь, опробовав собственную методику омоложения

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Российский биофизик намерен продлить свою жизнь, опробовав собственную методику омоложения

12.09.2016 14:00 / Наука / Прочли: 264 человек

Ученый из Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов заявил о том, что станет первым человеком, который испытает на себе технологию омоложения. Он сам разработал данную методику и, как уверяет, успешно опробовал ее в экспериментах на мышах.

Карнаухов совместно с коллегами добился увеличения средней продолжительности жизни лабораторных грызунов на 34%. «В перерасчете для людей это примерно 25 лет дополнительной жизни», - цитирует автора методики газета «Известия».

Группа Алексея Карнаухова сформулировала парадокс «нестареющей зародышевой линии» в 2009 году. Ученые предполагают, что накопление генетических повреждений в клетках является основным механизмом старения. Исправить положение можно, используя пересадку костного мозга. Донорами, а также реципиентами такой процедуры могут быть люди не старше 55 лет.

Текст:

А. Замятина

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Источник: LadyVenus.ru
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