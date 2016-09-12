Российский биофизик намерен продлить свою жизнь, опробовав собственную методику омоложения
Ученый из Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов заявил о том, что станет первым человеком, который испытает на себе технологию омоложения. Он сам разработал данную методику и, как уверяет, успешно опробовал ее в экспериментах на мышах.
Карнаухов совместно с коллегами добился увеличения
средней продолжительности жизни лабораторных грызунов на 34%. «В перерасчете для
людей это примерно 25 лет дополнительной жизни», - цитирует автора методики газета
«Известия».
Группа Алексея Карнаухова сформулировала парадокс
«нестареющей зародышевой линии» в 2009 году. Ученые предполагают, что
накопление генетических повреждений в клетках является основным механизмом
старения. Исправить положение можно, используя пересадку костного мозга. Донорами,
а также реципиентами такой процедуры могут быть люди не старше 55 лет.
Текст:
А. Замятина