Российский биофизик намерен продлить свою жизнь, опробовав собственную методику омоложения

Карнаухов совместно с коллегами добился увеличения средней продолжительности жизни лабораторных грызунов на 34%. «В перерасчете для людей это примерно 25 лет дополнительной жизни», - цитирует автора методики газета «Известия».



Группа Алексея Карнаухова сформулировала парадокс «нестареющей зародышевой линии» в 2009 году. Ученые предполагают, что накопление генетических повреждений в клетках является основным механизмом старения. Исправить положение можно, используя пересадку костного мозга. Донорами, а также реципиентами такой процедуры могут быть люди не старше 55 лет.

Текст:

А. Замятина