Российский биофизик намерен продлить свою жизнь, опробовав собственную методику омоложения

Группа Алексея Карнаухова сформулировала парадокс «нестареющей зародышевой линии» в 2009 году. Ученые предполагают, что накопление генетических повреждений в клетках является основным механизмом старения. Исправить положение можно, используя пересадку костного мозга. Донорами, а также реципиентами такой процедуры могут быть люди не старше 55 лет.

Карнаухов совместно с коллегами добился увеличения средней продолжительности жизни лабораторных грызунов на 34%. «В перерасчете для людей это примерно 25 лет дополнительной жизни», - цитирует автора методики газета «Известия».

Ученый из Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов заявил о том, что станет первым человеком, который испытает на себе технологию омоложения. Он сам разработал данную методику и, как уверяет, успешно опробовал ее в экспериментах на мышах.

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