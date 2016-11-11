Обаму вывесили с моста и обозвали убийцей

10 ноября в Вашингтоне неизвестные вывесили с Арлингтонского мемориального моста большой баннер с портретом Барака Обамы, который в скором времени покинет свой пост, уступив президентское кресло преемнику Дональду Трампу. На огромном плакате белыми буквами выделялась краткая подпись: «Прощай, убийца!».

Таким способом организаторы данной акции возложили на уходящего президента США вину за многотысячные жертвы затеянных во время его правления войн. Об этом сами активисты написали в своем микроблоге в Twitter. Согласно опубликованному на их странице заявлению, инициаторы акции решили так «попрощаться с убийцей — Бараком Обамой, который вскоре покинет занимаемый пост».

По мнению авторов, именно Обама, который «за время своего президентства развязал множество кровопролитных войн», виновен в тысячах смертей мирных жителей в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и на Украине. «Он не достоин Нобелевской премии мира. Настоящую «премию» ему присудят на скамье подсудимых в Гаагском трибунале», — пишут в социальной сети организаторы данной акции.

Надо отметить, что Арлингтонский мост считается самым красивым в Вашингтоне и расположен не так далеко от Пентагона.

Текст: Е. Скобелева