МВД во Франции: активно бунтуют уже 81 тысяча "желтых жилетов"

Оно уже достигло более 81 тысячи человек. Это статистические данные представителей МВД.







Согласно обнародованным данным французской полиции, в Париже продолжают бастовать восемь тысяч "желтых жилетов".

Обратим внимание, что еще на выходных в центре французской столицы проходила массовая акция протеста. В результате, было решено закрыть несколько станций метро.

Изначально уже говорилось о беспорядках и многочисленных ранениях полицейских.

Задержать удалось до этого времени приблизительно полутора десятков человек.

Текст: Т. Сокот



