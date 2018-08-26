Правительство Болгарии: понедельник в стране объявлен днем траура по жертвам ДТП

Глава кабмина в социальной сети Facebook написал следующее: «Правительство выражает свои соболезнования родственникам погибших. В память о них национальные флаги всех государственных учреждений будут приспущены».



Несколько слов о происшествии. В автобусе находились люди. В основном, пожилые. Они ехали посмотреть монастырь. Обратим внимание, что среди них не было иностранцев, информируют общественность представители Российского союза туриндустрии.

Последствия аварии прокомментировал глава МВД Болгарии. Он сообщил, что в ДТП с участием туристического автобуса погибли люди - 16 человек. До сих пор в больницах в достаточно тяжелом состоянии находятся пятеро пострадавших.

Текст: Т. Сокот



