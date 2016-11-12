Нечеловеческая жестокость: бабушка поплатилась жизнью за запрет курения в квартире

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице Юлия Иванова сообщила, что в убийстве подозревается 20-летний внук погибшей, проживавший с ней в многоквартирном доме на Киевской улице. На допросе молодой человек рассказал, что у него с бабушкой произошел конфликт, поскольку старушка запрещала ему курить в квартире и возвращаться поздно.



Парень признался, что постоянные претензии ему надоели. Вечером 11 ноября он взял молоток и не менее четырех раз ударил бабушку по голове. После жестокого умышленного убийства он замотал тело пленкой. Далее внук собирался захоронить тело во дворе, но не успел этого сделать. На данный момент фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Текст: Е. Скобелева