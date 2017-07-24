Обзор нового кроссовера Renault Koleos

Любители покорять дороги своего города наконец-то дождались новинки и в автосалонах их уже ждет полностью новая модель Renault Koleos , которая обещает быть настоящей сенсацией. Авто уже доступно в салоне «Major Auto» и ждет своих новых владельцев. В данной статье вы узнаете о новинках, которые встретят вас в Renault Koleos. Как и у каждого авто, у этой модели есть свои большие преимущества и такие же недостатки. Многие любители авто уже успели пройти тест драйв в салоне официального дилера Рено. Стоит заметить, что у каждого образовалось особое мнение на счет комплектации авто.

Внешний вид

Новый Renault Koleos – это не рестайлинг старых моделей, а полностью новый автомобиль. В предыдущей модели многие водители заметили, что «внешность» авто оставляет желать лучшего и требует многих доработок. Но сколько индивидуумов, столько и различных мнений. Новая модель Renault старается отличиться и стать главной красавицей авторынка. И у нее это отлично получается, ведь дизайн получился очень стильным. Для любителей бездорожья были наложены специальные защитные накладки на передний и задний бамперы. Это не только функциональная новинка, но и отличное дополнение дизайна. Что лучше всего подчеркивает элегантный дизайн автомобиля? Конечно же, диски. Двуцветные легкосплавные диски отличаются дизайном, который дополняет всю задумку оформления автомобиля.

На начальном этапе будут доступны такие комплектации:

Executive 2,0 4х4 СVT;



Premium 2,5 4х4;



Premium 2,0 TD 4х4.



Интерьер

Интерьер полностью дополняет экстерьер. Если заглянуть внутрь автомобиля, можно найти много схожестей с другими моделями иностранных компаний. Несмотря на это, в новой модели есть на что посмотреть. Обилие пластика и мягкие панели создают уют и комфорт. Вместо множества кнопок, разбросанных по всей главной панели, в Renault Koleos красуется удобная система R-Link 2, управление которой осуществляется с помощью касания пальцев. Дисплей красочный и яркий, а четкость картинки радует глаз. Двухзонный климат-контроль – это отличная вещь для внедорожника, которая присутствует в этой модели.

Кнопки для управления ездой расположены в удобном порядке и не принесут дискомфорта во время поездки.

Много особенностей есть и у сидения, подробно о которых можно узнать, посидев в нем. Например, кнопки для активирования обогрева перекочевали с торца на основную консоль управления. Многим это покажется приятной новинкой, а другим будет сложно привыкнуть к новшеству. У передних сидений есть функция обдува. Руль расположен достаточно удобно и выполнен полностью в стиле самого автомобиля.

Контакты автосалонов:





Major Renault Цветочный

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ежедневно с 8.00 до 22.00

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Major Renault Новорижский

г. Москва, Новорижское ш. 9 км от МКАД, м. Строгино

ежедневно с 8.00 до 22.00

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