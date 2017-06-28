Вирус «Петя» из Восточной Европы добрался до Азии

Поступила информация, что вследствие кибератаки в самом крупном индийском контейнерном порту им. Джавахарлала Неру выведена из строя система управления грузопотоком. Поразил ее вирус-вымогатель Petya.A., от которого вчера пострадали предприятия Восточной Европы. Зловредное ПО шифрует данные на винчестере, а затем требует за их расшифровку «выкуп».



Оператором пострадавшего в результате атаки порта является A.P. Moller-Maersk. Система перестала распознавать принадлежность грузов. Вирус предлагает портовикам оплатить за дешифровку данных 300 долларов в криптовалюте.

Текст: Е. Скобелева