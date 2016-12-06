Ученые нашли большой участок Индийского океана без кислорода
В Бенгальском заливе, что в северо-западной части Индийского океана, ученые обнаружили так называемую мертвую зону – огромные объемы воды с низким содержанием кислорода. Исследование океана опубликовано в журнале «Nature Geoscience».
Площадь этой мертвой зоны составляет 60 тысяч квадратных километров, глубина расположения воды без кислорода – 100-400 метров. В этих пространствах кислорода в десять тысяч раз меньше, чем в приповерхностных слоях океана.
Ученые отметили, что к расширению мертвых зон в мировом
океане приводит глобальное потепление. Побережье Бенгальского залива заселено с
высокой плотностью, и жизнедеятельность людей ускоряет темпы разрастания
мертвых зон.
Аналогичные объемы воды без кислорода ранее были обнаружены возле западных берегов Северной и Южной Америки, Намибии и в Аравийском море.
Текст: Е. Скобелева