Ученые нашли большой участок Индийского океана без кислорода

Площадь этой мертвой зоны составляет 60 тысяч квадратных километров, глубина расположения воды без кислорода – 100-400 метров. В этих пространствах кислорода в десять тысяч раз меньше, чем в приповерхностных слоях океана.

Ученые отметили, что к расширению мертвых зон в мировом океане приводит глобальное потепление. Побережье Бенгальского залива заселено с высокой плотностью, и жизнедеятельность людей ускоряет темпы разрастания мертвых зон.

Аналогичные объемы воды без кислорода ранее были обнаружены возле западных берегов Северной и Южной Америки, Намибии и в Аравийском море.

Текст: Е. Скобелева