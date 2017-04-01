Школьница из Британии умерла после использования дезодоранта

Трагический инцидент произошел с юной Пейдж Дотри. Она с родителями вернулась из парка отдыха. Девочка очень внимательно относилась к личной гигиене и после прогулки отправилась в душ. Тем временем мать с отцом пошли фотографироваться на пляж. Пейдж обнаружила ее мама. Она нашла дочку, лежащей на кровати лицом вниз. К сожалению, врачи не смогли спасти девочке-подростку жизнь. Через два часа Пейдж умерла.

Стоит напомнить, что в Британии был уже подобный случай. Несколько лет назад 12-летний мальчик тоже скончался, отравившись парами дезодоранта. Тем не менее, производители аэрозоля не понесли ответственность за случившееся. Следствие осталось удовлетворено количеством содержащихся на флаконе предупреждений, гласящих, что продукт необходимо держать в недоступных для детей местах и использовать только в хорошо проветриваемых помещениях, избегая длительного распыления.

Текст: Е. Скобелева