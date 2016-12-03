С горы Ай-Петри на автодорогу под Ялтой сошла снежная лавина

Снежная лавина сошла с горы Ай-Петри на автодорогу Ялта - Бахчисарай. Это сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Крым.







Ее текст сообщения носит следующий характер: - "сегодня в 16:58 мск в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что с южного склона горы Ай-Петри в сторону Ялты на 50-м км автодороги Ялта - Бахчисарай сошла лавина".





Пострадавшие в результате схода лавины отсутствуют. В настоящий момент нет угрозы людям.





В ГУ МЧС сообщили, что "лавина небольшая, объем снежной массы составляет 100 кубометров".





Данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды свидетельствуют о том, что сход лавины произошел в результате скопления больших снежных покровов в горах.





Так, в СМИ представлена следующая информация: - "проезд по автодороге от села Соколиное со стороны Бахчисарая и от Учан-Су со стороны Ялты был перекрыт для всех видов и категорий транспорта экипажем ГИБДД еще в 13:30 мск из-за ухудшения погодных условий и возможной угрозы схода лавины".





В настоящий момент ситуацию контролирует Центр управления в кризисных ситуациях.





В ГУ МЧС сообщили, что "в готовность приведены дорожные службы Республики Крым для ликвидации снежного обвала. Проезд по автодороге Ялта - Бахчисарай будет перекрыт до окончания работ по ее расчистке".

Крымские спасатели и сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали водителям, чтобы они без крайней необходимости не выезжали и не планировали поездки в район плато Ай-Петри. Что касается жителей и гостей Крымского полуострова, их просили соблюдать правила безопасности если погодные условия ухудшаться.





Текст:

Т. Сокот



