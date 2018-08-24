МИД Афганистана: названо условие для переговоров с талибами в Москве

Мнение представителей Министерства иностранных дел Афганистана заключается в том, что талибы выступили против послания мира. Они также против прямых переговоров.



Представители афганского дипломатического ведомства говорят, что движение «Талибан» не уважает на надлежащем уровне международные принципы мира и прямые переговоры.

Текст: Т. Сокот



