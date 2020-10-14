Действительно ли в Австралии нападают акулы?









С тех пор власти Западной Австралии прекратили поиски 52-летнего Эндрю Шарпа, подтвердив, что его искалечила акула.

Друзья, которые были свидетелями нападения, сказали, что его сбили с доски и утащили под воду. Позже полицейские водолазы обнаружили обрывки гидрокостюма.

Его смерть в заливе Уайли, популярном месте для серфинга, стала седьмым по счету нападением акул в водах Австралии в этом году, что вызвало тревогу среди пляжных сообществ.

Никогда с 1929 года, когда погибло девять человек, не было так много.

Текст: Т. Сокот



