В результате ДТП на трассе М-4 в Ростовской области пострадали четыре человека

Четыре человека, среди которых оказалось трое несовершеннолетних, пострадали в ходе столкновения двух автомобилей, трасса М-4 "Дон", Ростовская область. Это сообщение ГУ МВД региона.







Несколько слов об инциденте. Он произошел на 1047 км трассы в Аксайском районе.





В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля ЗАЗ Chance при совершении разворота не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, в результате чего произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четверо пассажиров автомобиля ЗАЗ Шанс: 38,17,14 и 11 лет".





Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.





В настоящий момент на месте происшествия выехали сотрудники полиции. Они заняты тем, что устанавливают все обстоятельства случившегося.





Текст: Т. Сокот



