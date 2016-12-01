Землетрясение, магнитуда которого 5,2, случилось в Коста-Рике

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,2, случилось в центральной части Коста-Рики. Это сообщение Геологической службы США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 6 км на восток от города Кот и в пределах 30 км от столицы страны, Сан-Хосе. Очаг залег на глубине в пределах 5 км.





В настоящий момент какие-либо сведения о разрушениях и пострадавших отсутствуют.









Текст:

Т. Сокот



