В Японии военный в отставке подорвал себя посреди людного парка
23 октября в Стране восходящего солнца среди белого дня один за другим прогремели два взрыва. Причиной одного из них, раздавшегося в парке города Уцуномия, раскинувшегося в ста километрах от Токио, стал самоподрыв 72-летнего военного пенсионера.
Об этом вещают японские СМИ, ссылаясь на источники в полиции.
В результате суицида посредством самоподрыва травмы получили двое взрослых мужчин и 14-летний подросток. Второе кустарное взрывное устройство, также изготовленное и заложенное самоубийцей, детонировало на автомобильной парковке возле той же зеленой зоны. Кроме того, мужчина, который свел счеты с жизнью, подпалил собственный дом, от здания осталась лишь гора пепла.
По данным японских медиа, самоубийца оставил предсмертную записку. Но причин, которые подтолкнули пожилого человека к такому отчаянному шагу, правоохранительные органы общественности не раскрывают.
Текст: Е. Скобелева