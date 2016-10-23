В Японии военный в отставке подорвал себя посреди людного парка

Об этом вещают японские СМИ, ссылаясь на источники в полиции.



В результате суицида посредством самоподрыва травмы получили двое взрослых мужчин и 14-летний подросток. Второе кустарное взрывное устройство, также изготовленное и заложенное самоубийцей, детонировало на автомобильной парковке возле той же зеленой зоны. Кроме того, мужчина, который свел счеты с жизнью, подпалил собственный дом, от здания осталась лишь гора пепла.

По данным японских медиа, самоубийца оставил предсмертную записку. Но причин, которые подтолкнули пожилого человека к такому отчаянному шагу, правоохранительные органы общественности не раскрывают.

Текст: Е. Скобелева