В результате столь крупного ДТП в Баварии есть жертвы - 18 человек

Речь идет о ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Баварии. Есть жертвы случившегося - 18 человек. Сообщение этого характера принадлежит ила полиция Верхней Франконии. Оно обнародовано в Twitter.







Сам текст сообщения правоохранительных органов носит следующий характер: - "Нам приходится исходить из того, что 18 пассажиров погибли".









Текст:

Т. Сокот



