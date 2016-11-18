В Пекине стартует этап Гран-при по фигурному катанию

Сегодня в китайской столице, Пекин, стартует пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию.







В составе сборной России на турнир в Пекин едут пять одиночников и три пары. Выступать будут Елена Радионова и Елизавета Туктамышева. Участники парного катания - Юко Кавагути и Александр Смирнов.





Кстати, в женском катании состав участниц соревнований в Пекине ровный. Дело в том, что сразу пять фигуристок оказались призерами предыдущих этапов. Они и претендуют попасть в финал Гран-при во французском Марселе.





Главная соперница россиянок - вице-чемпионка мира из США Эшли Вагнер. Ей удалось победить на стартовом этапе в Чикаго.





Напомним, что Радионова и канадка Кетлин Осмонд заняли на предыдущих этапах вторые места. Обладательницами третьих мест были японка Маи Михара и американка Кортни Хикс.





Повторное попадание на пьедестал – это фактически выход в финал. Здесь соперницы будут иметь дело с сильнейшей фигуристкой мира Евгенией Медведевой. Она выиграла оба своих этапа - в канадской Миссиссоге и Париже неделю назад.





Очень сложная ситуация у Туктамышевой. Она на этапе в Канаде оказалась лишь четвертой. Чтобы попасть в финал, ей нужно победить в Пекине.





Несколько слов о мужском турнире в Пекине. В нем заявлены Максим Ковтунов, Сергей Воронов, Александр Петров. Только ставший четвертым в Чикаго Воронов имеет все шансы на марсельский финал. Чтобы он смог победить в Пекине, он должен опередить очень сильных конкурентов. Ими являются триумфатор турнира в Миссиссоге, трехкратный чемпион мира из Канады Патрик Чан и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Цзинь Боян. Последний на домашнем льду должен вопреки реабилитироваться за провал в Чикаго. Здесь он остался лишь пятым.





Несколько слов о шансе Кавагути и Смирнова. В парном катании они оба заняли пятое место в Миссисоге. Фактически, это им не оставило надежд на финал.





Среди фаворитов есть призеры канадского этапа. Это китайцы Юй Сяоюй и Чжан Хао, Любовь Илюшечкина и Дилан Москович из Канады. В этом виде катания уже гарантирована путевка в финал. Ее обладатели - россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.





Соревноваться в танцевальном дуэте в Пекине будут Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/ Иван Букин. В этом виде на кону есть всего три путевки в финал. Одна из них досталась россиянам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву. Обратим внимание, что Синицина и Кацалапов проводят лишь первый этап сезона. Что касается Степановой и Букин – они пятые в Канаде. У них нет без надежд на Марсель.





Кстати, первое место в Пекине в танцах на льду разыгрывают победители этапа в Чикаго американцы Майя и Алекс Шибутани. Также на это право имеют двукратные призеры чемпионатов мира Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже. Они из Канады и уже выиграли два последних финала Гран- при.





Обратим внимание, что серия Гран-при по фигурному катанию представляет собой шесть этапов. Уже в октябре состоялись этапы. Они проходили в США и Канаде. В ноябре прошли турниры как в Москве, так и Париже. На 25-27 ноября запланирован этап в японском Саппоро. Финал состоится немного позже - 8-11 декабря во французском Марселе. Выступать здесь будут шесть лучших участников в каждом из четырех видов фигурного катания.





Текст:

Т. Сокот



