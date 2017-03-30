Турция: военная кампания “Евфрат Щит” в Сирии заканчивается
30.03.2017 10:54 / В мире / Прочли: 260 человек
Турция информирует общественность, что “успешно” завершила свою семимесячную военную кампанию Евфрат Щит, север Сирии.
Однако премьер-министр Бинали Йилдерим не исключил новые военные операции и не сказал, смогут ли турецкие войска в сейчас покинуть Сирию.
Напомним, что в августе прошлого года Турция наступала, чтобы потеснить боевиков исламского государства подальше от границы. Еще ее задача - остановить продвижение местных курдских боевиков.
Несколько слов об операции “Евфрат Щит”. Она успешна и уже заканчивается. Любая операция после этого будет называться иначе, инфрормировал общественность г-н Йылдырым, встретившись в среду с Советом безопасности страны.
Напомним, что в августе текущего года, турецкие войска, самолеты и танки пересекли границу. Анкара сообщила, что одна из задач операции - оттеснить от границы боевиков IS в пределах 100 км (60 миль). Турецкая операция направлена, чтобы предотвратить курдских боевиков YPG от пересечения реки Евфрата на западе и связи с основными курдскими районами.
Анкара обеспокоена тем, что сирийские курды будут пытаться установить самоуправление на территории, подобно автономному курдскому региону Ирака.
Напомним, что YPG – это сирийское расширение курдской РПК группы, которая ведет борьбу с повстанцами на юго-востоке Турции на протяжении в течение многих десятилетий.
Армейские и турецкие сирийские повстанцы захватили несколько городов, в том числе Джараблас, продвигаясь уверенно на юг. Сейчас они находятся в стратегическом городе Аль-Баб.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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