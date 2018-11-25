Последствия ДТП в Минске: автомобиль вылетел на тротуар, а дальше практически снёс четверых детей

В результате этой аварии один из автомобилей (это был Citroen) практически вылетел на тротуар, информируют общественность представители пресс-службы Следственного комитета Республики Беларусь.



Однако, по неосторожности водитель машины снес четверых детей. Детки собирались перейти дорогу. Они стояли рядом со светофором.

Дети пострадали. Их сразу госпитализировали в клинику. Медики очень тщательно обследуют детей, которые попали под колёса авто.

Сотрудники полиции установили следующее: авария случилась тогда, когда один из автомобилей разворачивался, однанако он так и не уступил дорогу другому участнику движения.

Текст: Т. Сокот



