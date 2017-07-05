На что обратить внимание при создании классического интерьера?

Нанимать дизайнера - дорогое удовольствие, но кто сказал, что справиться с задачей нельзя самостоятельно? Перед вами - полезные факты и рекомендации по обновлению своего жилища.





О чем следует знать?





Классический стиль не предполагает дешевой роскоши и фальши, поэтому традиционно является достаточно дорогим. Его можно легко определить по следующим элементам: натуральные материалы, древесина, камень, лепка, роспись, камины и т. п. Классицизм у многих ассоциируется с эпохой Возрождения, и потому такому интерьеру присущи библиотеки со старинными томами.





Дизайн в классическом стиле также предполагает достаточно большую площадь помещения и высокий потолок. Декоративные элементы должны присутствовать не только в общем оформлении, но и на мебели, как пример, можно посмотреть на резные стенки deisus-m.ru - Дейсус-М , технике и других предметах интерьера. Что касается цветовой гаммы, то для классицизма характерны сдержанные и неяркие оттенки, которые прекрасно дополнят ценную фактуру деревянной мебели, тяжелые шторы и шелковые гобелены.





Внутреннее убранство





При оформлении интерьера выбирайте мебель «под старину», украшенную натуральным камнем, тканью, кожей, тонкой резьбой, позолотой. Обратите внимание на изысканные аксессуары, присущие классицизму: скульптуры, ценные фарфоровые сервизы, старинные картины и часы, серебряные статуэтки. Используйте хрустальные люстры, канделябры, торшеры (позолоченные и бронзовые). Имейте в виду - все осветительные приборы должны иметь единый дизайн.





«А как же вписать в эту идиллию современные гаджеты и бытовую технику?» - спросите вы. Советуем маскировать их с помощью раздвижных систем, штор, шкафов и полок. Как вариант, можно остановиться на технике, выполненной в соответствующем стиле - с позолотой, бронзой и другими характерными чертами. Но практика показывает, что это не всегда практично и доступно.





Дизайн в стиле классицизма можно описать следующими словами: роскоши и богатства много не бывает. Сочетайте различные элементы в одном помещении по своему вкусу и создавайте собственный классический интерьер.