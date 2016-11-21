В России планируют изменить стандарт номерных знаков для легковушек и мотоциклов

Так, в импортных мотоциклах заводская площадка под задний номер меньше, чем российский знак (245 мм на 160 мм, ГОСТа-50577 1993 года). Если покупать мотоцикл у официальных дилеров, то клиент получает от компании переходники-рамки. Правда, такие рамки недостаточно надежны. А байкеры и другие любители двухколесной техники и вовсе редко используют такие переходники. Поэтому размеры заднего мотоциклетного номера хотят привести в соответствие западным стандартам, - пишет газета "Коммерсант".

С легковыми автомобилями – та же ситуация. В ввезенных из-за границы машинах штатные отверстия под знаки часто не совпадают с отверстиями на номерах. При этом автовладельцу нельзя сверлить другие отверстия в номерном знаке (штраф – 500 руб.). вероятно, для удобства граждан разрешить делать дополнительные отверстия в определенных местах знака, а также изменят стандарты под крепления иномарок.

В Росстандарте рассказали, что пересмотр ГОСТ-50577 есть в плане по стандартизации на 2017 год. Российская автомобильная федерация уже разработала эскизы новых номерных знаков. Утверждение нацстандарта после серии публичных обсуждений намечено на октябрь 2018-го.

Текст: Е. Скобелева