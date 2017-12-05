Раскрасьте свою жизнь с печатающей техникой и расходными материалами интернет-магазина Lucky-print

Это можно сделать с помощью принтеров - приспособлений для печати различными красками. Конечно, для таких махин понадобятся расходные материалы. Чем они качественней, тем ярче и четче будет картинка. Чтобы их приобрести, можно посетить специальные магазины, ассортимент которых позволит выбрать качественный принтер и расходный материал. Но зачем платить больше и вообще выходить из дома, если можно просто зайти в интернет и заказать товар там. Интернет-магазин Lucky-print по ссылке https://lucky-print.com.ua/ предоставляет своим покупателям обширный ассортимент и качественные услуги.

Принтеры

Это внешние компьютерные устройства, которые выводят информацию на физический носитель. Проще говоря, принтер подключается к компьютеру и печатает фотографии, которые хранятся на устройстве. Приобрести принтер можно в интернет-магазине. В каталоге представлены такие устройства:

Струйные принтеры с снпч и пзк;



Текстильные принтеры;



Фотопринтеры;



Принтеры для дома.



В ассортименте доступны модели известных компаний. В каталоге есть принтеры разных ценовых категорий.

Снпч

Снпч это непрерывная подача чернил из внешнего источника в головку принтера. Система поможет получить максимально качественную работу от своего устройства. Большим преимуществом так же является экономия. Сэкономить можно даже при больших объемах печати. В магазине доступны разнообразные модели ёмкостей, из которых идет подача чернил. Таким образом, можно использовать сочетание емкостей и чернил и получить сногсшибательное качество при минимальной трате средств.

Чернила

От качества чернил зависит качество чернил. Так же важен аспект подбора подходящих красок для картриджа. В ассортименте магазина Lucky-print приставлены различные виды красок известных производителей.

Фотобумага

С помощью фотобумаги можно сделать фотографии или картинки особенными. В магазине можно приобрести такие виды фотобумаги:

Глянцевую;



Матовую;



Сублимационную.



Глянцевая бумага поможет сделать фотографии как после проявки.

Скидки и бонусы

На сайте регулярно проводятся акции, которые позволяют сэкономить 10 и больше процентов. В интернет-магазине можно сэкономить еще больше с помощью программы lucky bonus. Программа позволяет получать бонусы с каждой покупки и оплачивать ими дальнейшие заказы. Тем более, при первой покупке участвуя в программе, вы получите дополнительные 50 грн. на свой счет.



