Раскрасьте свою жизнь с печатающей техникой и расходными материалами интернет-магазина Lucky-print
05.12.2017 17:50 / Общество / Прочли: 226 человек
Фотографии помогают людям сохранить воспоминания навсегда, запечатлев их на бумаге. В современном мире на любой бумаге можно напечатать что угодно.
Это можно сделать с помощью принтеров - приспособлений для печати различными красками. Конечно, для таких махин понадобятся расходные материалы. Чем они качественней, тем ярче и четче будет картинка. Чтобы их приобрести, можно посетить специальные магазины, ассортимент которых позволит выбрать качественный принтер и расходный материал. Но зачем платить больше и вообще выходить из дома, если можно просто зайти в интернет и заказать товар там. Интернет-магазин Lucky-print по ссылке https://lucky-print.com.ua/ предоставляет своим покупателям обширный ассортимент и качественные услуги.
Принтеры
Это внешние компьютерные устройства, которые выводят информацию на физический носитель. Проще говоря, принтер подключается к компьютеру и печатает фотографии, которые хранятся на устройстве. Приобрести принтер можно в интернет-магазине. В каталоге представлены такие устройства:
- Струйные принтеры с снпч и пзк;
- Текстильные принтеры;
- Фотопринтеры;
- Принтеры для дома.
В ассортименте доступны модели известных компаний. В каталоге есть принтеры разных ценовых категорий.
Снпч
Снпч это непрерывная подача чернил из внешнего источника в головку принтера. Система поможет получить максимально качественную работу от своего устройства. Большим преимуществом так же является экономия. Сэкономить можно даже при больших объемах печати. В магазине доступны разнообразные модели ёмкостей, из которых идет подача чернил. Таким образом, можно использовать сочетание емкостей и чернил и получить сногсшибательное качество при минимальной трате средств.
Чернила
От качества чернил зависит качество чернил. Так же важен аспект подбора подходящих красок для картриджа. В ассортименте магазина Lucky-print приставлены различные виды красок известных производителей.
Фотобумага
С помощью фотобумаги можно сделать фотографии или картинки особенными. В магазине можно приобрести такие виды фотобумаги:
- Глянцевую;
- Матовую;
- Сублимационную.
Глянцевая бумага поможет сделать фотографии как после проявки.
Скидки и бонусы
На сайте регулярно проводятся акции, которые позволяют сэкономить 10 и больше процентов. В интернет-магазине можно сэкономить еще больше с помощью программы lucky bonus. Программа позволяет получать бонусы с каждой покупки и оплачивать ими дальнейшие заказы. Тем более, при первой покупке участвуя в программе, вы получите дополнительные 50 грн. на свой счет.
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Источник: LadyVenus.ru
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