Каков план Байдена по борьбе с пандемией?





Напомним, что выборы в США прошли в тени вируса, унесшего жизни более 237000 человек в стране.

Команда Байдена заявила, что обеспечит всем американцам доступ к регулярному и бесплатному тестированию и предоставит сообществам «четкие, последовательные, основанные на фактах рекомендации».

Байден также хочет, чтобы люди носили маски по всей стране. Он планирует призвать каждого американца носить маску и хочет, чтобы губернаторы штатов и местные власти сделали это обязательным.

Избранный президент регулярно появлялся на публике в маске, в то время как Трамп в значительной степени избегал этого.

Напомним, что число случаев заболевания в США выросло более чем на 125 000 в субботу третий день подряд, а количество смертей превысило 1000 уже пятый день подряд. Погибло более 237 тысяч человек. Ранее в этом месяце ведущий американский вирусный эксперт доктор Энтони Фаучи сказал, что США «невозможно позиционировать хуже», поскольку страна приближается к зиме и люди проводят больше времени, собираясь в помещениях.

Байден также объявил о планах перезагрузить пораженную вирусом экономику США, из-за которой миллионы людей оказались безработными, путем развития производства, инвестиций в инфраструктуру, повышения доступности ухода за детьми и сокращения разрыва в уровне благосостояния между различными этническими группами.

Текст: Т. Сокот



