Что нового на Ближнем Востоке?

Между тем Саудовская Аравия закрыла въезд и выезд в мухафазу Джидда и предложила ввести комендантский час, который начнется в 15:00 по местному времени (12:00 по Гринвичу), а не в 19:00.



Саудовская Аравия применила те же меры к Эр-Рияду, Мекке и Медине на прошлой неделе. Королевство занимает второе место по распространенности инфекций в Персидском заливе после Ирана.





Текст: Т. Сокот