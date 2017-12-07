Бомбардировщиками Ту-22М3 была совершена атака ИГ в Дейр-эз-Зоре: сломить удалось сопротивление боевиков

Удар этот наносился в сирийской провинции Дейр-эз-Зор у населенного пункта Эс-Сайяль. Он оказался очень сильным, так как сломил сопротивление террористов. Таким образом, он обеспечил продвижение сирийских правительственных сил по фронту.







Таким образом, бомбардировщиками были уничтожены скопления боевиков, в том числе их опорные пункты. Очень сильно пострадали склады вооружения.





Текст: Т. Сокот



