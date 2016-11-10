Происшествие на севере Франции: с рельсов сошел поезд с химикатами

Происшествие прокомментировал представитель Национальной компании французских железных дорог, сообщив о том, что опасность для населения отсутствует.







Поезд, который перевозил ядовитые химические вещества, сошел сегодня с рельсов на севере Франции, коммуна Ломм, пригород Лилля. В СМИ представлена информация о том, что железнодорожный состав перевозил кислоту.





В настоящий момент причины аварии не известны.





В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) сообщили следующее: - "Никакой опасности для населения нет".





Однако, в результате случившегося движение поездов на этом участке временно прекратили по соображениям безопасности.





В настоящий момент утечки опасных веществ нет. Однако, на место происшествия отправились сразу несколько десятков специалистов в области химической защиты. С ними одновременно приехали и пожарные. Все вместе они работают над тем, чтобы не допустить возможного заражения окружающей среды.





Текст:

Т. Сокот



