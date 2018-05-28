NASA: спусковой модуль InSight продолжает направляться на Марс
28.05.2018 10:46 / В мире / Прочли: 350 человек
В мае месяце с помощью ракеты Атлас V NASA отправило в Марс новый спусковой модуль InSight.
Это проект стоимостью 993 миллионов долларов США. Он призван расширить наши знания об условиях на Марсе и формированиях планет земного типа (так называемых каменистых планет).
Если все пойдет по плану, уже 26 ноября 2018 InSight совершит посадку на Марсе. Это первая миссия NASA, которая "заглянет" под поверхность Красной планеты.
По словам главного ученого NASA Джима Грина, мы уже знаем, что Марсу актуальна сейсмическая активность, что на планете всходят лавины и падают метеоры.
Интересным для ученых остается следующий вопрос: насколько Марс "склонен" к землетрясениям? На него даст ответ основной инструмент на борту модуля - сейсмометр. В общем, проводится так называемый сейсмический эксперимент. Он необходим для внутренней структуры NASA. Им занимались представители французского космического агентства. В общем, после посадки из спускового модуля должна выдвинуться рука робота. Она разместит этот инструмент прямо на поверхности.
Второй основной инструмент - это самозабивной зонд. Его задача - следить за потоком тепла под поверхностью Марса. Инструмент разрабатывался представителями немецкого космического агентства в сотрудничестве с польскими коллегами. Зонд углубится на 5 метров под поверхность, что, по словам представителей NASA, в 15 раз превышает глубину, которой достигал любой другой зонд до этого.
Понимание потоков тепла и температур под поверхностью очень важно для ученых, учитывая планы NASA отправить людей на Марс в 2030 году. Это позволит лучше понять, какой именно обогрев будет необходим жилищным модулям в холодных условиях Марса. Так дневная температура на экваторе Марса может достигать +20 °C, а ночная снижаться к - 75 °C.
Модуль, который будет питаться от солнечных батарей и внутреннего аккумулятора, должен проработать 26 земных месяцев, или один марсианский год. За это время он зарегистрирует приблизительно 100 землетрясений. Конечно же, в NASA надеются, что он будет работать значительно дольше. И мы также разделяем их оптимизм, ведь впереди еще многие интересные открытия.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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