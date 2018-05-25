Как отогнать плохие мысли
25.05.2018 19:34 / Общество / Прочли: 289 человек
Позитивное мышление подобно занятиям спортом. Оно требует тренировки. Только сила воли и постоянная практика помогут вам научится превращать негативные мысли в позитивные. Помните, что негативное мышление как болезнь, которую нужно вылечить.
Помните, что ваши мысли материальны. Поэтому, если вы представляете негативные истории во всей красе, рано или поздно это случится. Каждый раз, когда вас посетила негативная мысли, меняйте ее на позитивную. Например, вы боитесь летать в самолете и каждый раз представляете, что полет оканчивается катастрофой. Смените тактику. Начните представлять, как ваш самолет благополучно сел и ваши родные пришли встретить вас в аэропорту.
Или же вы боитесь, что вам не хватит денег до конца месяца, а это заставляет вас нервничать. В таком случае просто контролируйте свои расходы. Составьте примерный список того, на что будут потрачены деньги, а для контроля установите приложение сбербанк-мобильный банк с помощью которого сможете видеть историю свих покупок и более точно планировать бюджет на следующий месяц.
Не держите эмоции в себе и не убеждайте себя в том, что все хорошо, если на самом деле хуже не куда. Принимайте ситуацию, подумайте, что конкретно задевает вас. Поплачьте, стукнете кулаком по столу. Одним словом, выпустите эмоциинаружу, а затем оцените ситуацию разумом и постарайтесь найти выход из ситуации.
Старайтесь гнать прочь необоснованные мысли. Отвлекитесь от них, они ни к чему хорошему не приведут, а только загонят вас в депрессивное состояние.
Сделайте глубокий вдох и выход, пойдите на улицу, несмотря на погоду. Помните, что вы подсознательно анализируете не случившийся факт, а ваши размышления. Будьте сильнее негативных мыслей, гоните их прочь и будьте уверены в хорошем.
Как часто люди переживают за будущее. Однако, будущего не существует, есть только здесь и сейчас. Проживите хотя бы один день, когда вы осознаете свое присутствие в текущем моменте и сможете получить от дня максимальное удовольствие. Это поможет вам научиться жить здесь и сейчас, а не ждать негативных последствий от будущего.
Не оставайтесь наедине с негативными мыслями. Уходите в людные места, договоритесь с друзьями о встречи. Приятная компания и обстановка в момент прогонят плохое настроение. Живите на полную катушку, жизнь у нас одна и в наших руках сделать ее интересной и наполненной позитивными эмоциями.
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Источник: LadyVenus.ru
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