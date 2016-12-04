В Италии ученого Стивена Хокинга выписали из клиники





Прибыл в Италию британский астрофизик для участия в конференции в Папской академии наук, но в итоге, вследствие резкого ухудшения самочувствия, угодил в больницу. Его состояние врачи характеризовали как тяжелое. В университетской клинике "Джемелли" ученому предоставили необходимую медицинскую помощь и провели анализы.





Как известно, с 60-х годов прошедшего столетия Стивен Хокинг страдает от неизлечимого дегенеративного заболевания ЦНС. а именно боковым амиотрофическим склерозом. Прогрессирующая болезнь полностью парализовала тело ученого и усадила его в инвалидную коляску еще молодым. Более того, после серии операций на легких физик-теоретик утратил способность говорить и теперь общается с помощью речевого синтезатора.



