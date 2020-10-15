Россия подарила ЦАР игрушки для взрослых и детей

В столицу Центральноафриканской Республики прибыл грузовой самолет, полностью загруженный бронемашинами и плюшевыми медведями

15 октября, Банги. Сегодня утром в столицу республики были доставлены 20 БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина). Эта поставка организована в рамках военно-технического сотрудничества двух стран.

Бронетехнику подарили национальной армии ЦАР, а российские инструкторы проведут обучающую программу по эксплуатации машин. После подготовительных мероприятий экипажи БРДМ займут посты в проблемных регионах страны.

В след за военной техникой Россия вручила Центральноафриканской Республике внушительное количество игрушек в качестве гуманитарной помощи для детей.

РФ и ЦАР каждый год укрепляют отношения за счет взаимовыгодного сотрудничества, на что обращают внимание и другие страны Африканского континента.

