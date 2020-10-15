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Россия подарила ЦАР игрушки для взрослых и детей

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Россия подарила ЦАР игрушки для взрослых и детей

15.10.2020 17:37 / Общество / Прочли: 418 человек

В столицу Центральноафриканской Республики прибыл грузовой самолет, полностью загруженный бронемашинами и плюшевыми медведями

15 октября, Банги. Сегодня утром в столицу республики были доставлены 20 БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина). Эта поставка организована в рамках военно-технического сотрудничества двух стран.
Бронетехнику подарили национальной армии ЦАР, а российские инструкторы проведут обучающую программу по эксплуатации машин. После подготовительных мероприятий экипажи БРДМ займут посты в проблемных регионах страны.
В след за военной техникой Россия вручила Центральноафриканской Республике внушительное количество игрушек в качестве гуманитарной помощи для детей.
РФ и ЦАР каждый год укрепляют отношения за счет взаимовыгодного сотрудничества, на что обращают внимание и другие страны Африканского континента.

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Источник: LadyVenus.ru
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