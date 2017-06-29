В результате ДТП в Дагестане погибли люди - шесть человек

В результате столкновения двух автомобилей в Карабудахкентском районе, Дагестан, погибли шесть человек. Среди них оказались три ребенка. Еще пятеро пострадали. Это сообщение принадлежит Залине Муртазалиевой, руководителю пресс-службы Министерства здравоохранения республики.







В правоохранительных органах республики ранее сообщали, что в ДТП погибли пять человек. В числе пострадавших было трое.





Муртазалиева сообщила, что "шесть человек погибли на месте ДТП, в том числе трое… детей. Еще пятерых пострадавших, двое из которых дети, доставили в центральную городскую больницу Избербаша".





В настоящий момент состояние двух пострадавших медики оценили как тяжелое.





В СМИ обнародована следующая информация: - "На помощь врачам в Избербаш Дагестанский центр медицины катастроф направил специалистов", - добавила собеседница агентства.

Главное управление МЧС России по Дагестану проинформировало общественность о том, что вблизи населенного пункта Уллубийаул столкнулись два легковых автомобиля.





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Т. Сокот